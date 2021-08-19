Randers - Galatasaray: 1-1

19 Ağustos 2021 Perşembe - 21:54
Galatasaray, UEFA Avrupa
Ligi play-off turu mücadelesinde Randers'a konuk oldu. Danimarka
'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Mücadelede perdeyi Kerem Aktürkoğlu açtı. Genç futbolcu; 26'ncı dakikada attığı golle Galatasaray
'ın devreyi 1-0 önde kapatmasını sağladı. İkinci yarıya etkili başlayan Randers; 54'te Lauenborg'un golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul
'da oynanacak.
8inci dakikada Emre Kılınçnin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlunün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.
14üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Musleranın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Eghonun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.
26ncı dakikada Mohamedin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Keremin dönerek çektiği şutta Piesingerden seken top ağlarla buluştu: 0-1.
28inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasarayın 1-0lık üstünlüğü ile sona erdi.
49uncu dakikada Kopplinin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistratinin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.
54üncü dakikada sol taraftan Kopplinin kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
83üncü dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghoulinin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1lik eşitlikle sona erdi.
GOLLER: Dk. 54 Lauenborg (Randers) - Dk. 25 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
RANDERS: Carlgren, Kallesoe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Hammershoj-Mistrati (Dk. 76 Filip Bundgaard), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Taylan Antalyalı (Dk. 85 Aytaç Kara), Mohamed (Dk. 76 Falcao)
RANDERS: Carlgren, Kallesoe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Hammershoj-Mistrati (Dk. 76 Filip Bundgaard), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Taylan Antalyalı (Dk. 85 Aytaç Kara), Mohamed (Dk. 76 Falcao)