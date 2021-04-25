Randle 31 sayı attı New York Knicks 9'da 9 yaptı!

Julius Randle'ın 31 sayı, 10 ribaunt yaptığı maçta New York Knicks, Toronto Raptors'ı yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

25 Nisan 2021 Pazar - 11:25
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Toronto Raptors'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.
 
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.
 
Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
 
Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.
 
Mavericks 17 sayı farkı kapatıp, kazandı
 
Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti.
 
Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.
 
Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.
 
Sonuçlar
 
New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103
 
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94
 
Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109
 
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110
 
Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101
 
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93
 
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101
 
Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116

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Etiketler: nba New York Knicks Toronto Raptors
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