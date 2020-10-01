Rangers - Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu

01 Ekim 2020 Perşembe - 20:41
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Aslanlar bu engeli de sorunsuz şekilde aşmak istiyor.
RANGERS - GALATASARAY
HAKEM: Andris Treimanis
STAT: Ibrox
SAAT: 21.45
YAYIN: Teve 2
RANGERS: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield.
TEKNİK DİREKTÖR: Steven Gerrard
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao.