Rangers - Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Aslanlar bu engeli de sorunsuz şekilde aşmak istiyor.

RANGERS - GALATASARAY

HAKEM: Andris Treimanis

STAT: Ibrox

SAAT: 21.45

YAYIN: Teve 2

RANGERS: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield.

TEKNİK DİREKTÖR: Steven Gerrard

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao.