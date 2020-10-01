Rangers - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Süper Lig'deki derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Galatasaray, Ibrox'ta Rangers'la UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, bu kritik maçın CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da olacak!

01 Ekim 2020 Perşembe - 12:35
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İskoçya'da sezona Celtic'in 9 sezondur süre gelen şampiyonluk serisine sona vermek için başlayan Rangers, ilk 9 maç sonunda 23 puan toplayarak ve sadece 3 gol yiyerek şaşalı bir giriş yaptı. Orta alandan Joe Aribo sakat, Ryan Jack iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Son lig maçında dinlendirilen Borna Barisic sol bekteki yerini Galatasaray karşısında geri alacak. Sağ bekte kaptan James Tavernier, hücumda ise "Ianis Hagi, Alfredo Morelos & Ryan Kent" üçlüsü olacak.
 
Fenerbahçe derbisinden 0-0'la ayrılıp bu sezon ilk kez bir resmi maçtan gol atamadan ve beraberlikle ayrılan Galatasaray'da, ağır gribal enfeksiyon ve yüksek ateş belirtileri gösteren Arda Turan, İstanbul'da bırakıldı. Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi ile UEFA listesinde yer almayan Şener Özbayraklı ve Kerem Aktürkoğlu deplasman kafilesinde yer almıyor. Arda'nın yokluğunda Emre Kılınç'ın sol açığa geçmesi, yeni transfer Oghenekaro Etebo'nun da orta alanda Taylan Antalyalı'nın yanına gelmesi bekleniyor. Hücum bölgesinde TD Fatih Terim, Radamel Falcao ile mi başlayacak, yoksa bundan önceki Avrupa Ligi ön eleme maçlarında tercihi ettiği Mbaye Diagne ile devam mı edecek? Bu tercihi maç saati öğreneceğiz...
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Rangers bu sezon oynadığı 11 resmi maçın 9'unda kalesini gole kapattı.
- Galatasaray son 3 resmi maçında gol yemedi.
- İki takım bundan 10 sezon önce Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşmıştı ve Ibrox'taki mücadele 0-0 sona ermişti. O maçta sahada ter döken Ümit Davala, şu an sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosunda yer alıyor.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi ön eleme play-off mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu! %23'lük kesim sarı-kırmızılı temsilcimizin Glasgow'dan zaferle ayrılacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.
 

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