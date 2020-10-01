Rangers'ın yıldızı Galatasaray’a teklif edilmiş...

Bu akşam İbrox Stadı’nda İskoç devi Rangers’la son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan ve UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray’a Kolombiyalı yıldız Alfredo Morelos’un teklif edildiği ortaya çıktı.

01 Ekim 2020 Perşembe - 12:59
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2017 yılında Finlandiya ekibi Helsinki’den 1 milyon euro’ya transfer edilen ve 3,5 sezonda toplamda 82 gol atan Morelos’un git gide yükselen formu dikkat çekiyor. 24 yaşındaki forveti Galatasaray’a menajerler tarafından önerildiği ancak sırı kırmızılı takımın yönetiminin, genç yıldız yerine Falcao’yu transfer ettiği öne sürüldü.  Morelos geçen sezon 47 maçta 29 gol 10 asistik performans sergilerken, bir süre sakat olan Falcao ise 11 gol attı.  Bu akşam Rangers’ın en büyük silahlarından biri olması beklenen Alfredo Morelos 6 kez milli takım forması giydi.
 
 
 
 
 
 

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Etiketler: Rangers Galatasaray teklif transfer
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