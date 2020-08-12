Rangers - St. Johnstone karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Rangers iyi savunma yaparak sezonu Aberdeen karşısında 1-0'lık galibiyetle açmıştı, Leverkusen'e Avrupa Ligi'nde elenip lige döndüler ve St. Mirren'i konuk ettikleri karşılaşmada kusursuza yakın oynadılar. Lille'in Jonathan David hamlesi sonrası Rangers'ta kalması beklenen Alfredo Morelos adeta patladı, 2 gol atarken 3. golün de yaratılışında rol oynadı. Bekler müthiş işledi, Leon Balogun gitgide Conor Goldson'la stoper uyumunu yukarı çekmeye başladı. Kaledeki rekabeti de unutmayalım, Allan McGregor yokken Jon McLaughlin güven verdi.

Geçtiğimiz haftaya St. Johnstone'ın rakibi Aberdeen damga vurdu!Rangers maçı sonrası bir barda eğlenmeye giden 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı, yanındaki 6 oyuncu da karantinaya alındı. Bir anda St. Johnstone karşılaşmada açık favori konuma gelmişken hükûmet kanadından olaya müdahale geldi ve maç iptal edildi. Hücum opsiyonlarından Michael O'Halloran cezalı, orta sahadan Murray Davidson'ın durumu maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rangers iç sahada oynadığı son 9 lig maçının 7'sinde gol yemedi.

- İki takım arasındaki son 10 maçın 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 7 maçta St. Johnstone galibiyeti bulunmuyor. (5 Rangers galibiyeti - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İskoçya Premiership mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rangers Kazanır" oldu!%27'lik kesim St. Mirren'i sahadan silen ev sahibine St. Johnstone karşısında da güveniyor...%24'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.