Rayo Vallecano Athletic Bilbao deplasmanına gitti Falcao işi bitirdi!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanya ekibi Rayo Vallecano ile anlaşan Falcao'nun dün akşam attığı son saniye golü sosyal medyada olay oldu.

22 Eylül 2021 Çarşamba - 8:40
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'e damga vuran hareket! Erhan Çelenk gole giderken bir anda... Ozan Tufan ilk kez forma giydi Watford 3 yedi Balotelli'nin paylaşımı ortalığı yıktı! 3 emoji ve... Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal talihsizliği! Nevzat Demir revire döndü Malatyaspor: 0 Sivasspor: 1

İspanya 1. Futbol ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan Rayo Vallecano, son dakikada Radamel Falcao'nun attığı golle zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.
 
Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
 
Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi.
 
Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı ada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.
 
Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi.
 
Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao Rayo Vallecano
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sadece Türkiye'de değil Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı 'beyin' hareketi Avrupa'da da gündem oldu Sadece Türkiye'de değil Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı 'beyin' hareketi Avrupa'da da gündem oldu
1 ay önce Vitor Pereira onun yerine Berisha'yı almıştı! Fatih Terim yeni forvetini buldu Diagne'ye güle güle...1 ay önce Vitor Pereira onun yerine Berisha'yı almıştı! Fatih Terim yeni forvetini buldu Diagne'ye güle güle... Sergen Yalçın - Balotelli gerginliğinde son perde! 'Transferi ayarla, parayı kap, olmayınca dedikodu yap'Sergen Yalçın - Balotelli gerginliğinde son perde! 'Transferi ayarla, parayı kap, olmayınca dedikodu yap' Sergen Yalçın maçı bıraktı Stefan Kuntz sözleri olay yarattı! 'Yüzüme söylesin kıvırtmaya gerek yok!'Sergen Yalçın maçı bıraktı Stefan Kuntz sözleri olay yarattı! 'Yüzüme söylesin kıvırtmaya gerek yok!'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.