RB Leipzig - Atletico Madrid maç sonucu: 2 - 1

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman temsilcisi RB Leipzig, La Liga ekibi Atletico Madrid'i 2-1 yendi ve tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Olmo ve Adams'ın golleriyle sonuca giden RB Leipzig büyük bir başarıya imza attı.

50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo’nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix’in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.

RB Leipzig böylece yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşmiş oldu. 33 yaşındaki Nagelsmann'ın çalıştırdığı RB Leipzig, böylece Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i C. Ronaldo'nun oynamadığı bir takım olarak eleyen ilk ekip oldu