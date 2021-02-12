RB Leipzig - Augsburg canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Başakşehir'in de bulunduğu Şampiyonlar Ligi grubundan averajla ikinci sırada yer alıp üst tura yükselen RB Leipzig, 20 haftası geride kalan Bundesliga'da Bayern'i amansız bir şekilde 7 puan geriden takip ediyor. Hücumdan Forsberg, savunmadan Henrichs ve orta sahadan Szoboszlai sakat. Kluivert'ın da durumu maç saati netleşecek. TD Julian Nagelsmann'ın hücum merkezinde Sörloth'a, arkasında "Olmo & Nkunku" ikilisine yer vermesi bekleniyor. Geçen sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Sörloth, bu sezon Bundesliga'da 18 maçta süre aldı ancak sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Son 6 lig maçında sahadan 5 kez boynu bükük ayrılan Augsburg cephesinde ise Sportif Direktör Stefan Reuter'den TD Heiko Herrlich'e destek geldi. Herrlich'in kovulacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Reuter; "Heiko, fikirleri ve yaptıklarıyla mükemmel bir antrenör..." dedi. Tecrübeli golcü Finnbogason ve Brezilyalı savunmacı Iago sakat. Orta sahadan Moravek belirsiz, sağ bek Framberger iyileşti, 2 ay aradan sonra maç kadrosunda olacak. Iago'nun yokluğunda sol taraf Pedersen'e emanet. Orta alanda Caligiuri (4 gol - 2 asist), stoperde Uduokhai (20 maç - 1800 dakika) sezonun geri kalanından en dikkat çeken isimler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig'in iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Augsburg'un ligdeki son 9 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 5 resmi maçın tamamını RB Leipzig kazandı!

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