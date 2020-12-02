Real Betis'te de olmadı! Ruiz fiyaskosu

Beşiktaş'tan Real Betis'e giden Victor Ruiz İspanya'da da dikiş tutturamadı.

02 Aralık 2020 Çarşamba - 9:45
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'da 4 corona vakası Yine Marko Livaja gündeme geldi! Büyük sürpriz! Forvet Belçika'dan geliyor Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı

Sezon başında Beşiktaş'tan İspanya La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan stoper oyuncusu Victor Ruiz eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.
 
İspanya'da 10. haftada oynadıkları ve 4-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçında rahat bir pozisyondayken topu kendi ağlarına gönderen Victor Ruiz, karşılaşmada yedikleri tüm gollerin pozisyonlarında yer aldı ancak gole engel olamadı.
 
Ruiz'in bu performansı, Betis taraftarlarının şiddetli tepkisine neden oldu.
 
İspanyol basınına göre; Real Betis yönetimi, Bartra, Mandi, Sidnei ve Victor Ruiz'in beklenen performansı verememesinin ardından ara transfer döneminde ilk hamlesini savunma bölgesine yapacak.
 
Ayrıca haberde Victor Ruiz'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması Betis için iyi haber olarak gösterildi.
 
Victor Ruiz, bu sezon Betis formasıyla 4 resmi maça çıktı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ruiz real betis
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Olay yaratan derbi yorumu! 'Bu nasıl baba böyle oğluna kurşun sıktı' Olay yaratan derbi yorumu! 'Bu nasıl baba böyle oğluna kurşun sıktı'
Galatasaray'dan yılın bomba transferi! Gelirse yer yerinden oynarGalatasaray'dan yılın bomba transferi! Gelirse yer yerinden oynar Biri 12 diğeri 5 milyon euro! Beşiktaş işin içinden çıkamadıBiri 12 diğeri 5 milyon euro! Beşiktaş işin içinden çıkamadı Ve beklenen oldu! Erol Bulut neşteri vurduVe beklenen oldu! Erol Bulut neşteri vurdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.