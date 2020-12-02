Real Betis'te de olmadı! Ruiz fiyaskosu

Sezon başında Beşiktaş 'tan İspanya La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan stoper oyuncusu Victor Ruiz eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

İspanya'da 10. haftada oynadıkları ve 4-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçında rahat bir pozisyondayken topu kendi ağlarına gönderen Victor Ruiz, karşılaşmada yedikleri tüm gollerin pozisyonlarında yer aldı ancak gole engel olamadı.

Ruiz'in bu performansı, Betis taraftarlarının şiddetli tepkisine neden oldu.

İspanyol basınına göre; Real Betis yönetimi, Bartra, Mandi, Sidnei ve Victor Ruiz'in beklenen performansı verememesinin ardından ara transfer döneminde ilk hamlesini savunma bölgesine yapacak.

Ayrıca haber de Victor Ruiz'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması Betis için iyi haber olarak gösterildi.

Victor Ruiz, bu sezon Betis formasıyla 4 resmi maça çıktı.