Real Madrid: 1 - Chelsea: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

AA 28 Nisan 2021 Çarşamba - 0:04 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 0:06
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda  2020-2021 sezonu yarı final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile  İngiltere'nin Chelsea takımı arasında Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan  karşılaşmayla başladı.
 
Şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip  Chelsea, Alman oyuncusu Timo Werner ile maçın başlarında yakaladığı 3 gol  fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 14. dakikada buldu.
 
Antonio Rüdiger'in uzun mesafeli ara pasında topla ceza sahası içinde  buluşan Christian Pulisic, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı çalımlayarak  meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
 
Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de 23. dakikada ceza sahası  çizgisinden sert şutu direkten dönen Karim Benzema, 29. dakikada ise skoru 1-1'e  getirdi. Real Madrid'in köşe vuruşu organizasyonunda ceza sahası içine  Marcelo'nun yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde topla buluşan Benzema,  düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk  yarı bu skorla sona erdi.
 
Büyük bölümü orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmanın ikinci  devresinde başka gol olmadı ve maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
 
Benzema ve Pulisic tarihe geçti
Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema,  Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in  efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.
 
Chelsea'de Christian Pulisic ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde  gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu. Pulisic, tüm turnuvalar dahilinde Real Madrid  ağlarını sarsan yine ilk ABD'li futbolcu unvanını elde etti.
 
 

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Etiketler: Real Madrid Chelsea Şampiyonlar Ligi
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