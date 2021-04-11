Real Madrid 2 - 1 Barcelona

İspanya La Liga'nın 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakipler Real Madrid ve Barcelona , El Clasico'da kozlarını paylaştı. Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid oldu.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Real Madrid, Benzema'nın 13. dakikadaki harika topuk golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu devam ettiren eflatun-beyazlılar, 28. dakikada Toni Kroos'un frikikten kaydettiği gole skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

CASEMIRO ATILDI

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Barcelona, 60. dakikada Oscar Mingueza'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda iki takım da birçok pozisyona girse de bunları sonuçlandıramadı ve Real Madrid, El Clasico'dan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Real Madrid'de Casemiro, 90. dakikada önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid bu sezonki 2. El Clasico'yu da kazanırken, Barcelona'ya karşı galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider Atletico Madrid 'le puanlarını eşitledi.

BARCELONA 19 MAÇ SONRA KAYBETTİ

La Liga'da 6 maçlık galibiyet serisi ve 19 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Barcelona ise 65 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya geriledi.