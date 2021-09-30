Real Madrid - Anadolu Efes maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

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Real Madrid ve Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon normal sezon haricinde çeyrek final aşamasında eşleşmiş ve bu seriyi 3-2’lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı.

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MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Son şampiyon Anadolu Efes sezonu zor bir maçla açıyor. Geçen yıl da sezona çok iyi başlamamışlardı. Singleton, Pleiss uzun süredir sakattı. Durumları belirsiz. Simon da sakatlıktan çıktı. Larkin fizik olarak çok hazır değil. Sertaç'ın yerine transfer edilen Petrusev iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama ilk Euroleague maçına çıkacak. Real Madrid İspanya Süper Kupası'nı Barcelona'yı yenerek kazandı. Efes'e göre daha hazır durumdalar. İç sahada kazanacaklarını düşünüyorum.