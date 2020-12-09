Real Madrid – Borussia Monchengladbach Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki dengesiz performansıyla beklenmedik maçlarda puan kaybı yaşayan Real Madrid, Ukrayna temsilcisine 2 kez mağlup olarak grup aşamasında işini zora sokmuştu. B Grubu’nda 4 takımın da tur atlama şansı bulunurken Eflatun-beyazlıların tek şansı ise mücadeleyi kazanmak… Belçikalı yıldız Eden Hazard, bu kritik mücadelede sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Kadroya alınan tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos’un ise ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki tek yenilgisini geride bıraktığımız hafta Inter’e karşı alan Borussia Monchengladbach da 8 puan ile lider olmasına rağmen gruptan çıkamama korkusunu yaşıyor. Takımı adına attığı 5 golle gol krallığı listesinde 4. sırada yer alan Alassane Plea, takımı için Marcus Thuram ile birlikte en büyük gol silahı konumunda…

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı 5 maçın 3’ü ‘3.5 Üst’ seçeneğiyle sonuçlandı.

- Borussia Monchengladbach’ın Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı 5 maçın tamamı ‘3.5 Üst’ seçeneğiyle sonuçlandı.

- İki ekibin karşı karşıya geldiği ilk maç 2-2’lik eşitlikle son buldu.

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