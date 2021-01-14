Real Madrid'de oynuyordu Ankaraspor'a geldi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Ankaraspor 'dan kaleye takviye geldi. Ankaraspor, son olarak Dlnamo Bükreş'te forma giyen İspanyol file bekçisi Tomás Mejías Osorio ile anlaştı.

Real Madrid C ve M'Boro takımlarında da oynadı

31 yaşındaki kaleci bu sezon Bükreş temsilcisinde 10 maçta görev aldı. Tomas Mejias Osorio, Real Madrid C Takımı'nda da oynamıştı. Ayrıca kariyerinde İngiliz ekibi Middlesbrough'da da görev yaptı.

Güncel piyasa değeri ne kadar?

1.95 boyundaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre; 9 Mayıs 2013 tarihinde güncel piyasa değeri 800 bin euro civarındaydı. Tomás Mejías Osorio'nun güncel piyasa değeri ise 450 bin euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan Ankaraspor'un Ankaragücü'nden ayrılan Ante Kulusic'in transferinde de sona geldiği öğrenildi. 34 yaşındaki Hırvat oyuncu, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.