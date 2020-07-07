Real Madrid’de Sergio Ramos takımı sırtladı!

Şampiyonluk yolunda avantajı olan Real Madrid’de Sergio Ramos ismi dikkat çekiyor.

07 Temmuz 2020 Salı - 8:48
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İspanya La Liga’da şampiyonluk yolunda avantajı olan Real Madrid’de Sergio Ramos ismi dikkat çekiyor. 34. haftada 77 puanla Barcelona’nın 4 puan önünde lider olan eflatun-beyazlılarda tam 10 golü olan stoper Ramos gündem olmaya devam ediyor.
 
Bu sezon frikik, penaltı, kafa, sağ ayak ve sol ayakla goller atan Ramos, Karim Benzema ile beraber takımın en skorer ismi. Bu sezon 41 resmi maçın 41’inde de ilk 11 oynayan 34 yaşındaki futbolcu La Liga tarihinin en golcü savunmacısı olarak da kayıtlara geçti.
 
 

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