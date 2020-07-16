Real Madrid'e bankacı sponsor

Yapılan yeni anlaşma ile Liberbank, eflatun beyazlıların resmi bankacılık sponsoru oldu.

2025-2026 sezonu sonuna kadar devam edecek anlaşma ile Liberbank Real Madrid taraftarları için özel finansal ürünler de sağlayacak.

Ayrıca anlaşmanın Real Madrid 'in basketbol dahil mücadele ettiği tüm branşlardaki takımlarını kapsadığı da belirtildi.

Anlaşmanın finansal detayları paylaşılmazken, Real Madrid kısa bir süre önce sona eren bir önceki bankacılık sponsoru Caixabank ile yapmış olduğu anlaşmadan 3 yıl için toplam 15 milyon euro gelir etmişti.