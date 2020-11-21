Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

21 Kasım 2020 Cumartesi - 0:54
| Son Güncelleme : 21 11 2020 - 1:17
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid
, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.
İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.
Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo
Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.
1.Periyot sonucu: 28-12
2.Periyot sonucu: 49-36
3.Periyot sonucu: 72-51
4.Periyot sonucu: 94-74
VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.