Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 94-74 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 1:17
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi. 
 
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti. 
 
İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı. 
 
Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı. 
 
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.
 
1.Periyot sonucu: 28-12
2.Periyot sonucu: 49-36
3.Periyot sonucu: 72-51
4.Periyot sonucu: 94-74
 
VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
 
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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