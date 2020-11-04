Real Madrid - İnter maçında tam 5 gol vardı

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Benzema, 33. dakikada Ramos ve 80. dakikada Rodrygo attı. 35. dakikada L. Martinez ve 68. dakikada Perisic attı.

Ramos damgası



Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında attığı golle kulüp tarihine geçti. Toplamda Real Madrid için 100. golüne ulaşan savunma oyuncusu böylece bu başarıya imza atan 22. oyuncu oldu

Bu sonuçla Real Madrid 4 puanla 3. sırada yer aldı. Inter ise 2 puanla son sırada.

Real Madrid - Inter: 3-2

Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

C Grubu'nun favorilerinden Manchester City, Ferran Torres, Gabriel Jesus ve Joao Cancelo'nun ağları sarsmasıyla konuk ettiği Yunanistan 'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.

A Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya): 2-6

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-6

Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 3-2

Real Madrid - Inter: 3-2

C Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 3-0

D Grubu:

Real Madrid - Inter ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez