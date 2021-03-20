Real Madrid - Liverpool maçı öncesi gözler Ozan Kabak'ta!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Liverpool'un eşleşmesinden sonra İspanyollar, Liverpool'un Türk stoperi Ozan Kabak'ı mercek altına aldılar.

20 Mart 2021 Cumartesi - 13:34
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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile eşleşmesinin ardından gözler Milli futbolcu Ozan Kabak'a çevrildi.
 
İspanya'nın Marca gazetesi, Real Madrid'in rakibi Liverpool'u incelerken İngiliz ekibinin stoper ikilisi Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips'i inceledi.
 
İSPANYOLLARIN OZAN KABAK YORUMU
İspanyollar, Ozan Kabak için ''Ozan, Liverpool'daki sakatlıklar sonrası satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. Liverpool macerasına pek iyi başlayamadı ancak oynadıkça takıma alıştı. Artık devamlılığı da var ve ilk günkü gibi değil. Klopp da onun hakkında 'Büyük bir potansiyeli var, kariyerinde hiçbir zaman kolay yolu seçmedi. Şu ana kadar performansı umut verici' dedi'' değerlendirmesini yaptı.
 
 
EN ZAYIF BÖLGEYDİ AMA...
Sakatlıklar nedeniyle Liverpool'un en zayıf bölgesinin stoper hattı olduğunu vurgulayan Marca, buna rağmen Ozan ve Nathaniel Phillips'in son zamanlarda formunu yükselttiğinin de altını çizdi.
 
 
 

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Etiketler: Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi ispanya ingiltere
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