Recep Çiftçi'den bronz madalya!

2020 Tokyo Paralimpik Oyun ları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getirdi.

Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalya kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik eden ilk isim oldu.