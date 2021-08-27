Recep Çiftçi'den bronz madalya!

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli judocumuz Recep Çiftçi Venezuelalı rakibi Marcos Dennis Blanco'yu yenerek bronz madalya kazandı.

27 Ağustos 2021 Cuma - 10:47 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 11:22
İLGİLİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik Gece saat 04.00'te ameliyat oldu Tokyo'da altın madalya aldı Kadın basketbolunda da şampiyon ABD! Voleybolda altın madalya ABD'nin oldu!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
 
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getirdi.
 
Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalya kazandı.
 
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik eden ilk isim oldu.
 
Müsabakadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Recep Çiftçi tokyo
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı
Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...'Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...' Biri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandıBiri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandı Dün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyorDün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.