Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı! Törende Aziz Yıldırım...

06 Eylül 2021 Pazartesi - 15:44
Kayserispor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Recep Mamur
son yolculuğuna uğurlandı.
Efsane başkan olarak kabul edilen Mamur için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Kayserisporun eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybettiKayserispor'un eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti
Buradaki törene Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor
Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman
, oyuncular Uğur Demirok
, İlhan Parlak
ve Kolovetsios, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
, İstanbul Başakşehir
Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AK Parti
Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Mamur'un yakınları ve sevenleri katıldı.
Mamur'un cenazesi, emekli Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Mamur, 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı. (Hürriyet)