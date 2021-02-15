Rekor kırdı! Neymar'ı geçti

Mesut Özil için hazırlanan özel formalar 3 forma 36 bin 50 euroya satıldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi - 15:06
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil’in imza törenine özel hazırlanan ve oyuncunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya satıldı. Özil'in imzaladığı Çubuklu forma, bir siteden şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.
 
Kulübün satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya alıcı buldu.
 
Mesut Özil’in imzaladığı ve oyuncunun ismini ve 67 numarasını taşıyan Çubuklu forma, şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

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Etiketler: mesut özil forma
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