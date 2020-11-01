Remy rüzgarı! Ç.Rizespor tek attı 3 aldı

01 Kasım 2020 Pazar - 15:48
| Son Güncelleme : 01 11 2020 - 17:51
Süper Lig'in yedinci haftada günün açılış maçında Çaykur Rizespor
sahasında Kayserispor
'u ağırladı. Ev sahibi takı Fransız yıldızı Loic Remy'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Remy'nin galibiyeti getiren golü 33. dakikada geldi. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Kayserispor ise 6 puanda kaldı.
Süper Lig'de önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor haftayı bay geçecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor
'u ağırlayacak.