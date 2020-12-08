Rennes'den sonra bir Fransız devi daha devrede

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta 3 oyuncusu, Fransız kulüpleri Saint Etienne ve Lyon'un tribünde olan temsilcilerinin göz hapsindeydi. Lyon'un Abd ülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı, Saint Etienne'in ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi. Abdülkadir, Ekuban'ın golünde asisti yaparken, Uğurcan kalesine gelen ilk isabetli şutu ağlarında gördü.

UĞURCAN ÇAKIR



Sezonun en kötü maçlarından birini çıkaran Uğurcan Çakır kalesine isabet eden tek şuta da gol izni verdi.