Rennes'den sonra bir Fransız devi daha devrede

Rennes'nin resmen talip olduğu Uğurcan Çakır için St. Etienne de devreye girdi.

08 Aralık 2020 Salı - 8:20
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Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta 3 oyuncusu, Fransız kulüpleri Saint Etienne ve Lyon'un tribünde olan temsilcilerinin göz hapsindeydi. Lyon'un Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı, Saint Etienne'in ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi. Abdülkadir, Ekuban'ın golünde asisti yaparken, Uğurcan kalesine gelen ilk isabetli şutu ağlarında gördü.
 
UĞURCAN ÇAKIR

Sezonun en kötü maçlarından birini çıkaran Uğurcan Çakır kalesine isabet eden tek şuta da gol izni verdi.
 

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Etiketler: uğurcan çakır rennes st etienne
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