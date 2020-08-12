Rennes'e Şampiyonlar Ligi bileti

Fransa temsilcisi Rennes, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistlerin belli olmasının ardından gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:14
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, Manchester United, Shakhtar Donetsk ve Sevilla, liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti.
 
Bu takımların UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesiyle ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsüne "Devler Ligi" yolu açılmış oldu.
 
Geçen sezon Fransa ligini üçüncü sırada tamamlayan Rennes, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. 
 
 
 
 
 

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