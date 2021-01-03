Resmen açıkladı! 'Vatan hasreti çekiyor'

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, yıldız futbolcu Mesut Özil'in transfer hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2021 Pazar - 9:35
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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili konuştu. Beyaz TV'ye konuşan Baki, bir taraftar olarak Mesut Özil'i çok isteyeceğini ancak bu transferin mali boyutunun olduğunu belirterek ekonomik olarak kulübe uymayan kimseyi çok isteseler de transfer edemeyeceklerini söyledi.
 
Baki'nin Mesut Özil açıklamaları şu şekilde:
 
"Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin."
 

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Etiketler: Selahattin Baki mesut özil fenerbahçe
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