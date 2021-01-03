Resmen açıkladı! 'Vatan hasreti çekiyor'

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili konuştu. Beyaz TV'ye konuşan Baki, bir taraftar olarak Mesut Özil'i çok isteyeceğini ancak bu transferin mali boyutunun olduğunu belirterek ekonomik olarak kulübe uymayan kimseyi çok isteseler de transfer edemeyeceklerini söyledi.

Baki'nin Mesut Özil açıklamaları şu şekilde: