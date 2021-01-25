Resmen açıklandı! Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray'da!

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekip, Kamuoyu Aydınlatma Paltformu'na (KAP) yapılan açıklamada transferin mali detaylarını da bildirdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 16:38
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

 

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Etiketler: Galatasaray Halil İbrahim Dervişoğlu transfer
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