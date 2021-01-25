Resmen açıklandı! Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray'da!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 2020-21 sezonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya net 3 milyon TL transfer ücreti ödeneceğini açıkladı.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.