Resmen açıklandı! Mariano imzayı atıyor!

Mariano imzayı atıyor! Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona ermesi üzerine ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano hakkında ülkesinden gündem yaratan bir transfer açıklaması geldi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 17:50
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Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin sona ermesi üzerine ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusuydu. Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki savunmacının geleceğiyle ilgili ülkesinden gelen son açıklama ise gündem yarattı.
 
Deneyimli futbolcuyla uzun bir süredir ilgilenen Atletico Mineiro'da sportif direktör Alexandre Mattos, TV Band kanalına yaptığı açıklamada "Guga'yı satsak da satmasak da Mariano'yu kadromuza katmaya çalışacağız. Guga giderse elimizde Mariano ve Mailton olacak ki her ikisi de Jorge Sampaoli'nin istediği tarzda oyuncular." sözlerini kullanarak Mariano'nun transferini duyurmuş oldu.
 
 
 
Atletico Mineiro'da daha önce de forma giyen deneyimli futbolcu, takımın şu anki teknik patronu Jorge Sampaoli ile de 2016-17 sezonunda Sevilla'da birlikte çalışmıştı.(Fanatik)
 

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