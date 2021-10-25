Resmen felaket! Böyle bir sistem yok

Vitor Pereira'nın 10 hafta üst üste değişik 11'lerle maça çıkması Fenerbahçe'deki istikrar problemini gözler önüne serdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi - 15:06
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Kadıköy'de Stefan Kuntz süprizi Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil hamlesi Fenerbahçe'de farklı 11 ve sistem kaosu Berisha, Serdar Dursun, Rossi... Bir türlü doğru forveti bulamadılar Altay Bayındır görüşme odasına! Vitor Pereira...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek üst üste 2 haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu yenilginin ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneldi.
 
Sarı Lacivertliler'de özellikle kadronun sürekli değişken olması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli değişmesi dikkat çeken noktalardan oldu. Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve kadronun sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü. 
 
Yeni sezon başlangıcında da kalesini gole kapatarak bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta oldu. Biz de her hafta Fenerbahçe'nin değişen kadrolarını sizler için derledik. İşte Süper Lig'de 10 hafta boyunca değişen kadrolarla Fenerbahçe 11'leri...
 
15.08.2021
 
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
 
Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Samatta.
 
22.08.2021
 
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
 
Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Samatta.
 
29.08.2021
 
Altay 0-2 Fenerbahçe
 
Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Valencia.
 
12.09.2021
 
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
 
Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.
 
19.09.2021
 
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
 
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Max Meyer, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Pelkas, Berisha.
 
23.09.2021
 
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
 
Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia.
 
26.09.2021
 
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
 
Altay Bayındır, Filip Novak, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Diego Rossi, Valencia.
 
03.10.2021
 
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
 
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Diego Rossi, Serdar Dursun.
 
17.10.2021
 
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
 
Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Diego Rossi.
 
24.10.2021
 
Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor
 
Berke Özer, Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Diego Rossi, Serdar Dursun.

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Etiketler: vitor pereira fenerbahçe
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