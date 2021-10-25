Resmen felaket! Böyle bir sistem yok

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek üst üste 2 haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu yenilginin ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneldi.

Sarı Lacivertliler'de özellikle kadronun sürekli değişken olması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli değişmesi dikkat çeken noktalardan oldu. Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve kadronun sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü.

Yeni sezon başlangıcında da kalesini gole kapatarak bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta oldu. Biz de her hafta Fenerbahçe'nin değişen kadrolarını sizler için derledik. İşte Süper Lig'de 10 hafta boyunca değişen kadrolarla Fenerbahçe 11'leri...

15.08.2021

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Samatta.

22.08.2021

Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Samatta.

29.08.2021

Altay 0-2 Fenerbahçe

Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Valencia.

12.09.2021

Altay Bayındır, Tisserand, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.

19.09.2021

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Max Meyer, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Pelkas, Berisha.

23.09.2021

Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Valencia.

26.09.2021

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Altay Bayındır, Filip Novak, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Diego Rossi, Valencia.

03.10.2021

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Diego Rossi, Serdar Dursun

17.10.2021

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Diego Rossi.

24.10.2021

Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor