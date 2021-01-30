Rıdvan Dilmen Başakşehir'in yeni hocasını Aykut Kocaman olarak açıkladı

Rıdvan Dilmen, "Türkiye'de 21 takımın 19'unun hocası değişir, bir Okan Buruk bir de Fatih Terim değişmez derdim. Fatih Terim, Fatih Terim olduğu için. Okan Buruk da kulübün istikrarlı yapısından ötürü." dedi.

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NTV yorumcusu, "Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası. İlk sırada onun ismi var." açıklamasını yaptı.

NEREDEYSE 1 YILDIR GÖREV ALMIYOR

Kariyerinde İstanbulspor , Malatyaspor, Konyaspor Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.