Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Talisca...

Rıdvan Dilmen Antalyaspor Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

"Pandemi sürecinden sonraki penaltı kararları muhtemelen daha fazladır. Uzatmalarda atılan gollerin fazlası da muhtemelen daha fazladır. Hakemlerin beyin koordinasyonu sebebiyle penaltıların sebebi arttı diye düşünüyorum. Antalyaspor - Galatasaray maçını yarın oynat mesela. Bugün Galatasaray kazandı diyelim. Alanyaspor puan farkını kapatamayacağı için rotasyon kadrosu yapacaktı kupa maçı için. Galatasaray'ın günahı ne, neden aynı saatte oynatmıyorsun. Federasyon bu tür avantaj veya dezavantaj yaratacak şekilde maç ayarlaması çok yanlış"

"Antalyaspor özellikle Tamer Tuna geldikten sonra ve pandemi sürecinden sonra 16 maçlık seri yaptı. Bu şampiyonluğa gidiş mücadelesi."