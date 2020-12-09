Rıdvan Dilmen duyurdu! Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu

Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Rıdvan Dilmen'den konuyla ilgili son dakika bilgisi geldi.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 15:11
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Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı ve geniş yankı buldu. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, karşılaşmanın 13. dakikasında maçın orta hakemi Hategan'ı saha kenarına davet etti ve Webo'ya kırmızı kart göstermesi gerektiğini ifade etti.
 
Fakat Coltescu o anda büyük bir skandala imza atarak Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulundu. Webo'ya gösterilen kırmızı kart ve ardından gerçekleştirilen ırkçı saldırı sonrası saha kenarı karıştı. Webo maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yanına giderek "Neden bana negro diyorsun?" dedi. Webo'nun ardından Başakşehir'in Senegalli forveti Demba Ba da çileden çıktı.
 
 
İki takım da soyunma odasına gitti ve maçın tatil edildiği açıklandı. Başakşehir'de özellikle Demba Ba ve Enzo Crivelli'nin maça çıkmama konusunda arkadaşlarını ikna ettiği ifade edildi.
 
PSG'de ise Kimpembe, Mbappe be Neymar maça çıkmak istemeyince maçın bugün saat 20.55'de oynanacağı açıklandı. İki takım bu akşam maça kaldığı yerden devam edecek.
 
 

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Etiketler: Rıdvan Dilmen webo kırmızı kart PSG ırkçı hakem
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