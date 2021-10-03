Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu'nun yeni adresini açıkladı! 'Hayırlı olsun'

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman 'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'na Başakşehir 'de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması, yıllarca burada forma giyerek kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki en önemli etkenlerden oldu.