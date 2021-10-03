Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu'nun yeni adresini açıkladı! 'Hayırlı olsun'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu için 'Başakşehir hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

03 Ekim 2021 Pazar - 15:50 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 16:01
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Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.
 
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'na Başakşehir'de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
 
Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması, yıllarca burada forma giyerek kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki en önemli etkenlerden oldu.
 
BAŞAKŞEHİR RESMEN AÇIKLADI

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı.

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Etiketler: rıdvan dilmen emre belözoğlu
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