Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de gerçekleşmesi beklenen 4 ayrılığı resmen açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı - 8:14 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 8:16
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 4 oyuncuyu açıkladı.
 
Rıdvan Dilmen, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." dedi.
 
Ozan Tufan'ın Sivasspor maçında cezalı olması için de konuşan Dilmen, "Ozan Tufan'ın sarı kart gördükten sonra Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesi çok kritik. Luiz Gustavo'nun yanında kim oynayacak? Mert Hakan Yandaş'ın cezası 1 olursa belki oynayabilir. Sivas deplasmanında Dimitris Pelkas yetmez." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: rıdvan dilmen fenerbahçe sosa cisse ademi perotti
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