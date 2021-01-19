Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki 4 ayrılığı açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 4 oyuncuyu açıkladı.

Rıdvan Dilmen, "Jose Sosa'dan vazgeçilmiş gibi. Diego Perotti ayrılıyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse ile de ayrılık düşünülüyor." dedi.

