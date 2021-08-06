Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

TRTGenel Müdür Zahid Sobacı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerini kullandı.