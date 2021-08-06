Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ile anlaşmaya vardı.

06 Ağustos 2021 Cuma - 11:57
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Geçtiğimiz yıl futbol yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, yeniden televizyon ekranlarına geri dönüyor.
 
Uzun yıllar boyunca NTV ekranlarında 'Yüzde Yüz Futbol' programıyla yorumlarını paylaşan Rıdvan Dilmen, yeni sezondan itibaren TRT Spor'da yorumlarını paylaşacak.
 
TRTGenel Müdür Zahid Sobacı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: rıdvan dilmen trtspor
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