Rıdvan Dilmen, Milli Takım teknik direktörünü açıkladı!

Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti!

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu

Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek

Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi