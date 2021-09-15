Rıdvan Dilmen, Milli Takım teknik direktörünü açıkladı!

15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:04
| Son Güncelleme : 15 09 2021 - 18:34
Dilmen, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ın yeni hocası ile ilgili "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." ifadelerini kullandı.
Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti!
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek
Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi