Rıdvan Dilmen, Milli Takım teknik direktörünü açıkladı!

Yorumcu Rıdvan Dilmen "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." ifadelerini kullandı

15 Eylül 2021 Çarşamba - 17:04 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 18:34
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çok önemli bir açıklama yaptı.
 
Dilmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ın yeni hocası ile ilgili "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." ifadelerini kullandı.
 
Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
 
TFF Yönetimi, Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti!
 
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu
 
Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek
 
Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi
 

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Etiketler: Rıdvan Dilmen Stefan Kuntz Milli Takım teknik direktörü
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