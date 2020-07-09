Rıdvan Dilmen: Şampiyon %80 Başakşehir

09 Temmuz 2020 Perşembe - 7:24
Yorumcu Rıdvan Dilmen
, Aytemiz Alanya
spor ile Galatasaray
arasında oynanan maçın ilk yarısının ardından NTV
kanalında yayınlanan programda konuştu. Dilmen, iki takımınında üçüncü sıra şansı olduğunu belirtirken Galatasaray'ın eksiklerinin takımı etkilediğini belitti. Dilmen, ev sahibinin maçtaki ikinci gol için, "Cisse, Donk ve Marcao'nun yanında Usain Bolt
gibi geçti.." ifadelerini kullandı
Rıdvan Dilmen, "Şöyle puan durumuna bakılırsa, Galatasaray'ın da Alanyaspor'un da ilk 3 şansı devam ediyor. Bol pozisyonlu maç bekliyordum zaten. Çizgiden çıkan toplar var, penaltı itirazları olan pozisyon var." şeklinde sözlerine başladı
Dilmen, "Galatasaray o kadar problemli bir takım ki, Cisse golden önce Marcao ve Donk'un yanından Usain Bolt gibi geçti. Marcao dengesiz yakalandı, Donk son adam diye faul yapmadı ve tam bir santrfor golü attı. Galatasaray 3 haftadır santforsuz oynuyor, ilk kez santrforuyla golü buldu. Keyif almamız gereken bir maç. 5-2'yi de, 2-3'ü de konuşabiliriz maçta. Pandemi sonrasında her türlü sonucu konuşabiliriz" ifadelerini kullandı
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
"Alanyaspor'da en az 6 tane üç büyüklerde oynayacak oyuncu var"
"Muhtemelen Erol Bulut
olmayacak gelecek sene Alanyaspor'da. Alanya teknik adam yetiştiriyor, Sergen Yalçın'da buradan geçti. Alanyaspor'da en az 6 tane üç büyüklerde oynayacak oyuncu var"
"Üçüncü gole kadar Galatasaray tek kaleye çevirdi ama Galatasaray'ın golü bulamazsa arka alanda açık vereceği belliydi. Galatasaray'da Adem ve Falcao'nun gelecek sezon yeterli olacağını düşünüyorum"
Rıdvan Dilmen maç sonunda ligin geneli hakkında da konuşurken, "Şampiyon %80 Başakşehir
. Birkaç hafta önce bunu söyleyeceğimi zannetmezdim ama şu anda böyle" ifadeleri ile favorisini açıkladı