Rıdvan Dilmen: Şampiyon %80 Başakşehir

Yorumcu Rıdvan Dilmen , Aytemiz Alanya spor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısının ardından NTV kanalında yayınlanan programda konuştu. Dilmen, iki takımınında üçüncü sıra şansı olduğunu belirtirken Galatasaray'ın eksiklerinin takımı etkilediğini belitti. Dilmen, ev sahibinin maçtaki ikinci gol için, "Cisse, Donk ve Marcao'nun yanında Usain Bolt gibi geçti.." ifadelerini kullandı

Rıdvan Dilmen, "Şöyle puan durumuna bakılırsa, Galatasaray'ın da Alanyaspor'un da ilk 3 şansı devam ediyor. Bol pozisyonlu maç bekliyordum zaten. Çizgiden çıkan toplar var, penaltı itirazları olan pozisyon var." şeklinde sözlerine başladı

Dilmen, "Galatasaray o kadar problemli bir takım ki, Cisse golden önce Marcao ve Donk'un yanından Usain Bolt gibi geçti. Marcao dengesiz yakalandı, Donk son adam diye faul yapmadı ve tam bir santrfor golü attı. Galatasaray 3 haftadır santforsuz oynuyor, ilk kez santrforuyla golü buldu. Keyif almamız gereken bir maç. 5-2'yi de, 2-3'ü de konuşabiliriz maçta. Pandemi sonrasında her türlü sonucu konuşabiliriz" ifadelerini kullandı

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Alanyaspor'da en az 6 tane üç büyüklerde oynayacak oyuncu var"

"Muhtemelen Erol Bulut olmayacak gelecek sene Alanyaspor'da. Alanya teknik adam yetiştiriyor, Sergen Yalçın'da buradan geçti. Alanyaspor'da en az 6 tane üç büyüklerde oynayacak oyuncu var"

"Üçüncü gole kadar Galatasaray tek kaleye çevirdi ama Galatasaray'ın golü bulamazsa arka alanda açık vereceği belliydi. Galatasaray'da Adem ve Falcao'nun gelecek sezon yeterli olacağını düşünüyorum"