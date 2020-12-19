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Rıdvan Yılmaz'dan sonra 3 imza daha yolda

Rıdvan Yılmaz'dan sonra 3 imza daha yolda

Beşiktaş genç futbolcuları Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz’a imza attırmak üzere.

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5’er yıllık mukavele önerilen gençlerden Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlayan yönetimin, Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz’ı da kısa sürede ikna etmesi bekleniyor.
 
Beşiktaş yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görüşleri doğrultusunda iç transfer politikası belirleyen siyah beyazlılar, takımda düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu kartal Kayra Yılmaz’a 5’er yıllık mukavele teklifi götürdü.
 
ÜCRETLERDE iYiLEŞTiRME
 
Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu. Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak. Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin’in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi. Erdoğan ve kartal Kayra’la da kısa sürede anlaşma sağlanarak sözleşme yenilemeleri bekleniyor.
 

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Etiketler: Ersin Destanoğlu Erdoğan Kaya Kartal Yılmaz
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