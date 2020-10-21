Rıdvan Yılmaz için Alman devi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yetenekli sol beki Rıdvan Yılmaz için Stuttgart devreye girdi.

21 Ekim 2020 Çarşamba - 10:41
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Siyah-Beyazlılar’ın alt yapısından yetişen oyuncular arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, özellikle geçen sezon yıldızını parlatmıştı. Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e verilen ara sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı kapan 19 yaşındaki futbolcu, geçen dönemde 7 karşılaşmada görev yapmıştı.
 
Kara Kartal’daki çıkışının ardından Türkiye U21 Milli Takım’ının da formasını giymeye başlayan Rıdvan, Fabrice N’Sakala transferinin ardından yedek kulübesine geçiş yapsa da Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın transfer hedefleri arasına girmeyi başardı.
 
Beşiktaş’la ilk teması kuran Stuttgart’ın, Ocak ayı için Siyah-Beyazlı yönetimden bonservis bilgisi talep ettiği ifade edildi.
 
Pazarlıklar başladı...
 
Rıdvan Yılmaz’dan uzun yıllar yararlanmayı planlasa da ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmalarını göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi’nin, konuyu Başkan Ahmet Nur Çebi’ye ilettiği bildirildi. Çebi’nin de durum değerlendirmesinin ardından Rıdvan için 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Bu kararın, Almanya ekibine iletildiği ve taraflar arasında pazarlıkların başladığı öğrenildi.
 
(Fanatik)
 

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Etiketler: rıdvan yılmaz stuttgart
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