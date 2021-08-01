Rıza Kayaalp Popp'u devirdi yarı finale çıktı

Çeyrek final karşılaşmasında Alman Eduard Popp'u mağlup eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finale adını yazdırdı.

01 Ağustos 2021 Pazar - 9:07
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Rıza Kayaalp, bu turda son 3 olimpiyatta altın madalya alan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşacak.
 
Makuhari Messe'de başlayan güreş müsabakalarında Litvanyalı Mantas Knystautas'ı son 16 turunda yenen Rıza, çeyrek finalde ise Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçinin yarı finaldeki rakibi ise büyük bir tecrübeye sahip 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.
 
Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016'daki final mücadelesinde Nunez'e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup oldui. Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.
 
Rıza Kayaalp da iddialı
 
Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'ın Tokyo 2020'deki hedefi de altın madalya olacak. Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine de iki defa üstünlük kurdu. Milli güreşçi, İstanbul'da gerçekleştirilen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda finalde Mijain Lopez Nunez'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, ABD'deki 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da Kübalı sporcuyu yenmeyi başardı.
 
Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak.

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Etiketler: rıza kayaalp tokyo 2020
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