Rıza Kayaalp'ten sonra Ferhat Arıcan damgası!

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

25 Nisan 2021 Pazar - 16:16
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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.
 
Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.
 
Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.
 
Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.R

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Etiketler: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Ferhat Arıcan
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