Rizespor'da maç sonu Sumudica'ya doktor müdahalesi!

Süper Lig'de Erzurumspor 'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor 'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı.

Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.

Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.

Galibiyet alamadı

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.