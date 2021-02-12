Rizespor'da maç sonu Sumudica'ya doktor müdahalesi!

Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı. Doktorun Rumen hocaya müdahale ettiğini söyleyen Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.

12 Şubat 2021 Cuma - 22:01
İLGİLİ HABERLER
Erol Bulut: 'Futbolcularımı rahat bıraksınlar' Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı! Karagümrük - Fenerbahçe: 1 - 2 6 puanlık maçta kazanan yok! Son 9 maçta 25 puan! Trabzonspor: 1 Gaziantep FK: 0

Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı.
 
Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.
 
Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.
 
Galibiyet alamadı
 
Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.
 
Rumen teknik adamla 4 lig maçına çıkan Rizespor; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Erzurumspor'a yenilip, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de maça damga vuran an! Mesut Özil ilki yaşadı Fenerbahçe'de maça damga vuran an! Mesut Özil ilki yaşadı
Fenerbahçe 3 forveti gönderiyor Edin Dzeko'ya 'çubukluyu' giydiriyorFenerbahçe 3 forveti gönderiyor Edin Dzeko'ya 'çubukluyu' giydiriyor Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil...Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil... Real Madrid'den Mohamed Salah bombasıReal Madrid'den Mohamed Salah bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.