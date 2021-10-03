Rizespor - Galatasaray

03 Ekim 2021 Pazar - 18:16
| Son Güncelleme : 03 10 2021 - 19:08
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topta savunmadan seken topu kontrol eden Musatfa Muhammed'in sert şutunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.Gol - Mostafa Mohamed
İLK 11'LER!
ÇAYKUR RİZESPOR
: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Patrick van
Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ryan Babel, Mostafa Mohamed