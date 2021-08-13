Robert Muric 1,5 milyon euro'ya...

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Robert Muric'in işi 1,5 milyon euro'ya bitebilir.

13 Ağustos 2021 Cuma - 12:02
İLGİLİ HABERLER
İstenmeyen adam Diagne atmaya devam ediyor Arda Turan gece yarısı öyle bir mesaj yayınladı ki... 85 kişilik listede Victor Nelsson 1 numaradaydı! Mustafa Cengiz'in son durumu belli oldu! Sao Paulo'dan flaş Falcao açıklaması

Sağ kanada yetenekli bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Morutan için yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayınca, rotayı alternatif isimlere çevirdi. Teknik patron Fatih Terim ve scout ekibinin taramasıyla gündeme gelen Robert Muric, işte bu oyunculardan bir tanesi.
 
Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 25 yaşındaki solak futbolcu, ülkesindeki yüksek potansiyelli yetenekler arasında gösteriliyor. Ayrıca genç oyuncunun maliyetinin gündemdeki diğer isimlere göre daha düşük olması da Galatasaray Yönetimi'nin bu transfere yönelmesine yol açtı.
 
1.5 milyona bitebilir
 
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Muric'in mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecek ve kulübü, oyuncusunu bedava kaptırmak istemiyor. Bu nedenle gelen her teklif değerlendirmeye alındı ve şu an birçok kulüple görüşme yapılıyor.
 
Ancak Galatasaray'ın bu operasyondaki en güçlü ve şanslı kulüp olduğu bilgisi de haberin dikkat çeken detaylarından. Yine Hırvatların iddiasına göre, Sarı-Kırmızılı kulüp 1.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeye çalışıyor.
 
Başkan bizzat devrede
 
Kulübe yakın kaynaklar da Terim ve ekibinin Muric'e karşı ilgisini doğruluyor. Ancak gündemde başka genç oyuncuların da olduğu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ kanada mutlaka bir yatırım yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bizzat Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, önümüzdeki hafta bazı Avrupa kulüpleriyle bu oyuncular için temasa geçeceği de gelen haberler arasında... (Fanatik)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: robert muric galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Büyük sürpriz! Ghezzal ve Teixeira bombalarını patlatan Beşiktaş'tan 2 transfer daha!  Büyük sürpriz! Ghezzal ve Teixeira bombalarını patlatan Beşiktaş'tan 2 transfer daha! 
Vitor Pereira ile ters düştü takımdan ayrılmaya karar verdi! Fenerbahçe'de 6 futbolcunun hesabı kesildiVitor Pereira ile ters düştü takımdan ayrılmaya karar verdi! Fenerbahçe'de 6 futbolcunun hesabı kesildi Vitor Pereira 'olur' dedi Ali Koç işi bitirdi! Ne Sörloth ne Boupendza Fenerbahçe golcü transferini...Vitor Pereira 'olur' dedi Ali Koç işi bitirdi! Ne Sörloth ne Boupendza Fenerbahçe golcü transferini... Sörloth'un dün akşamki paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medya sallandıSörloth'un dün akşamki paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! Sosyal medya sallandı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.