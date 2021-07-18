Robin Yalçın Gaziantep FK'da

18 Temmuz 2021 Pazar - 15:23
Gaziantep FK'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör Erol Bulut
'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri doldurmak için harekete geçen kırmızı siyahlılar Avusturya kampı öncesi bir transfer daha yapma hazırlığında.
Son olarak kaleye Ekrem Kılıçarslan'ı takviye eden Gaziantep
FK deneyimli oyuncu Robin Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor
'da geçiren 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu Robin Yalçın ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu neticeler alındı.
Gaziantep FK'nın teklifine evet diyen ve son görüşmeler yapılan Robin Yalçın'da bir aksilik olmaması durumunda bugün ya da yarın imzaların atılacağı bildirildi.