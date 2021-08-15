Roma Abraham'ı transfer etti Sörloth...

Edin Dzeko'yu İnter'e kaptıran Roma, Chelsea'nin yıldız golcüsü Tammy Abraham'ı kadrosuna katıyor.

15 Ağustos 2021 Pazar - 9:17
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Chelsea'nin Lukaku'yu kadrosuna katması, Inter'in de Dzeko'yu almasıyla yeni forvete ihtiyaç duyan Roma aradığı ismi Chelsea'de buldu.
 
Bu çılgın transfer üçgeninde Roma, Chelsea'nin genç İngiliz forveti Tammy Abraham için İngiliz ekibine teklif yaptı ve bu istek kabul edildi. Haberlere göre Roma, bu transfer için Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan yapılacak sözleşmede Chelsea, 80 milyon euroya oyuncuyu geri alma hakkına sahip olacak.
 
Romelu Lukaku'nun gelişiyle ilk 11'de oynama hayalleri yine suya düşen Tammy Abraham, altyapısından yetiştiği Chelsea'ye böylelikle vede etmişti.
 
Chelsea'den daha önce forvet oyuncusu Olivier Giroud'da ayrılmış ve Milan'a imza atmıştı. (Sporx)

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Etiketler: abraham roma
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