Roma - Ajax maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Amsterdam'da Ajax'ı 2-1 yenip rövanş için avantaj elde eden Roma, Stadio Olimpico'da yarı final kovalarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

15 Nisan 2021 Perşembe - 9:26
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Liverpool - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları PSG - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları

Amsterdam'da 1-0 geriye düşmesine rağmen Pau Lopez'in 53. dakikada kurtardığı penaltıdan sonra şahlanan Roma, Lorenzo Pellegrini ile 1-1'i bulmuş, Roger ile son noktayı koymuştu. Serie A'da da Bologna engelini kayıpsız geçtiler, beklentilerin altında kaldıkları sezonda 30 maç sonunda 54 puanla 7. sırada bulunuyorlar. Leonardo Spinazzola, Chris Smalling ve Stephan El Shaarawy sakat. Bruno Peres cezalı. Henrikh Mkhitaryan iyileşti. Savunmanın sağında, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Rick Karsdorp olacak. Bu sezon Avrupa Ligi maçlarında 7 golü olan, son Bologna maçında da tabela yapan Borja Mayoral, ilk maçta kenardan gelmişti. Bu sefer ilk 11'de görebiliriz.
 
Hollanda Eredivisie'de açık ara şampiyonluğa koşan Ajax, 2-1'in rövanşında İtalya'da ne yapacak? Herkesin aklında geçtiğimiz sezonlarda deplasmanda aldığı sükseli galibiyetler varken bir sürpriz daha yapabilecekler mi? İlk maçta tecrübesiz Kjell Scherpen canlarını sıkmıştı, Stadio Olimpico'da eldivenler 38'lik Maarten Stekelenburg'ta olacak. Sağ bek Devyne Rensch cezası; Daley Blind, Noussair Mazraoui ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Erik ten Hag elindeki tüm hücum silahlarını kullanabilir. İlk maçta takımı adını tek golün sahibi Davy Klaassen mutlaka ilk 11'de olacak. Hücum hattı "Neres, Antony & Tadic" üçlüsünden oluşacak.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Roma'nın iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın tamamı "3.5 ALT" bitti.
- Roma, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 16 eşleşmenin tamamında turu geçmeyi başardı.
- Ajax'ın deplasmanda oynadığı son 11 resmi maçın tamamı "3.5 ALT" bitti.
- Ajax, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği son 3 eşleşmenin 2'sinde turu geçmeyi başardı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %23'lük kesim taraf bahsini bir kenara bırakmış ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasına daha çok güveniyor... %10'luk kesim ise "Roma kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve ilk maçta Amsterdam'da kazanan İtalyan ekipten rövanşta da galibiyet bekliyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Roma Ajax misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Jurgen Klopp'dan Liverpool - Real Madrid maçına damga vuran karar! Ozan Kabak Anfield Road'da yıkıldı... Jurgen Klopp'dan Liverpool - Real Madrid maçına damga vuran karar! Ozan Kabak Anfield Road'da yıkıldı...
Galatasaray'da deprem! Futbolcuların muhtırasını Abdurrahim Albayrak önlediGalatasaray'da deprem! Futbolcuların muhtırasını Abdurrahim Albayrak önledi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve futbolculara salvo! 'Donk'un partilerinden bıktık' Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve futbolculara salvo! 'Donk'un partilerinden bıktık' Bu adamın heykelini dikin! Kiralık gittiler şov yapıyorlar...Bu adamın heykelini dikin! Kiralık gittiler şov yapıyorlar...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.