Roma'da Cengiz Ünder kadro dışı

Takımın son idmanında kas yorgunluğundan muzdarip olan Cengiz Ünder, Roma’nın SPAL maçı kadrosundan çıkarıldı. Milli yıldızın Napoli'ye transfer iddiaları sonrası bu kadro dışı ayrılığa yoruldu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:59
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Serie A’da yarın 35. hafta mücadelesinde deplasmanda Spal ile karşı karşıya gelecek olan Roma’nın, 23 kişilik maç kadrosu açıklandı. Teknik direktör Fonseca’nın belirlediği listede Cengiz Ünder yer almadı.
 
Portekizli çalıştırıcı tarafından bu sezon çok fazla forma şansı verilmeyen futbolcunun, kadroya alınmama sebebinin sakatlık olduğu ortaya çıktı. Cengiz’in son idmanda kas yorgunluğu yaşadığı bu yüzden kadronun dışında bırakıldığı bildirildi.
 
Kas yorgunluğu nedir?
 
Kas yorgunluğu, kaslar zorlandığında veya uzun süre kullanıldığında hissedilen bir kas güçsüzlüğü ve derinden gelen bir ağrıdır. Yorgunluk, kasın enerji ihtiyacıyla, enerji üretme kapasitesi arasındaki dengesizliktir. Egzersiz sırasında oluşan laktik asit gibi artık ürünlerin birikmesi ve enerji depolarının zayıflaması ile ortaya çıkan bir durumdur.
 
'Cengiz, Napoli'ye gidebilir'
 
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ geçtiğimiz gün Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferinin yakın olduğunu açıklamıştı. 
 
 Gümüşdağ yaptığı açıklamada “Cengiz Ünder’i Roma’ya 15 milyon euro sattık. Napoli'ye gitme durumu da var. Oradan da bize para gelecek” ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)
 
 

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