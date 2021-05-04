Roma'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada "İki yıl boyunca gösterdiği çalışma ve liderlik için Paulo Fonseca'ya teşekkür ederiz" denildi.

Roma Kulüp Müdürü Tiago Pinto, Fonseca hakkında yaptığı açıklamada, "Paulo'ya Kulüpte son iki sezonda yaptığı çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar her zaman istediğimiz gibi ortaya çıkmasa bile, bize bıraktığı ve teşvik ettiği, geliştirdiği birçok yetenekli genç bizim büyümemize yardımcı olmaya devam edecek olan çeşitli olumlu unsurların farkındayız" dedi. Bu arada Fonseca'nın yerine yeni sezonda Sarri'nin iş başı yapacağı iddia ediliyor.